Leonard Langhans wechselt von den Kickers zum TSV Aubstadt

FWK-Kooperationspartner TSV Aubstadt hat sich für eineinhalb Jahre die Dienste von Leonard Langhans gesichert. Der 21-jährige Flügelspieler hat beim Tabellenneunten der Regionalliga Bayern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Langhans wechselte im Sommer 2017 vom 1. FC Nürnberg, wo er fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum verbrachte, zu den Rothosen. Sowohl in der vergangenen Saison, als die Kickers den bayerischen Toto-Pokal gewinnen konnten, als auch in dieser Spielzeit kam der gebürtige Würzburger jeweils in der 1. BFV-Hauptrunde zum Einsatz. Zudem stand er zwei Mal im Drittliga-Kader der Mainfranken.