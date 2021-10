Leonie Beck gewinnt Silber beim Freiwasser-Europacup

Nach Platz zwölf in Barcelona schwamm die Würzburgerin Leonie Beck beim Freiwasser-Europacup-Rennen in Piombino über zehn Kilometer hinter Gulia Gabrielleschi auf den zweiten Platz.



Eine Woche, nachdem sie beim Freiwasser-Europacup-Rennen in Barcelona den zwölften Platz belegte, schwamm Leonie Beck bei der nächsten Station der Weltcupserie aufs Podest. Nach 2:03:25,7 Stunden schlug die Olympiafünfte im italienischen Piombino nur eine Zehntel hinter Lokalmatadorin Giulia Gabrielleschi (2:03:25,6 Stunden) an. Die beiden Frauen lieferten sich einen spannenden Kampf, den die Italienerin am Ende im Anschlag für sich entschied. “Trotz einer harten Trainingswoche konnte ich am Ende ganz gut aufholen. Leider habe ich am Ende die Anschlagmatte nicht gesehen und genau getroffen”, sagte Beck nach ihrem Rennen, “Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem zweiten Platz bei diesem starken Feld. Nächste Woche ist dann noch Alghero – mal schauen, was da dann geht”. Das Podium über das Zehn-Kilometer-Rennen komplettierte Martina De Memme. Nach 2:03:28,3 Stunden berührte die Italienerin die Anschlagmatte.

(Quelle: swim.de / Symbolbild)