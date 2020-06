Letzte Drittliga-Spiele terminiert – Saisonfinale der Kickers zuhause gegen Halle

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Drittliga-Spieltage 35 bis 38 zeitgenau angesetzt: Im Saisonfinale ist der FC Würzburger Kickers unter der Woche auswärts gefordert und an den Wochenenden zu Hause.

Am Dienstag, 23. Juni, 19:00 Uhr, sind die Rothosen beim KFC Uerdingen zu Gast. Vier Tage später kommt der F.C. Hansa Rostock an den Dallenberg (Samstag, 27. Juni, 14:00 Uhr). Der 37. Spieltag, bei dem der FWK auswärts auf den FC Viktoria Köln trifft, wird komplett am Mittwoch, 1. Juli, ab 19:00 Uhr ausgetragen. Der letzte Spieltag steigt am Samstag, 4. Juli, 14:00 Uhr, wenn die Mainfranken in der FLYERALARM Arena den Halleschen FC empfangen.