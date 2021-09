Letzte Testspiele von s.Oliver Würzburg vor BBL-Start absolviert

WUCHERER ZUFRIEDEN MIT DER DOPPEL-GENERALPROBE Drei Viertel auf Augenhöhe in Ludwigsburg, knapper 70:68-Heimsieg gegen Aufsteiger Heidelberg Sechs Tage vor dem Start in die easyCredit BBL-Saison 2021/2022 bei den HAKRO Merlins Crailsheim hat s.Oliver Würzburg eine erfolgreiche Generalprobe absolviert: Am Sonntag setzten sich die Schützlinge von Headcoch Denis Wucherer im heimischen Trainingszentrum im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden knapp mit 70:68 (32:39) gegen Aufsteiger MLP Academics Heidelberg durch.

Am Tag davor ging es nach Ludwigsburg, wo die Unterfranken beim Hauptrunden-Champion der vergangenen Spielzeit drei Viertel lang auf Augenhöhe agierten, sich am Ende aber deutlich mit 69:90 (40:44) geschlagen geben mussten. Würzburger Topscorer in beiden Spielen war wieder einmal Desi Rodriguez (insgesamt 29 Punkte am Wochenende). Luciano Parodi punktete in seinen ersten beiden Spielen der Vorbereitung ebenfalls zweistellig (23 Punkte insgesamt). „Wir haben unsere Generalprobe für den Saisonstart auf zwei Spiele verteilt und darauf geachtet, dass wir in Ludwigsburg die Belastung so steuern, dass kein Spieler mehr als 20 bis 22 Minuten gehen musste. Unter diesen Voraussetzungen war das in den ersten drei Vierteln eine sehr ordentliche Leistung. Dieses Spiel wird uns auch als Vorbereitung auf Crailsheim helfen, die ebenfalls sehr physisch unterwegs sind“, sagte Wucherer, der am Wochenende auf den leicht angeschlagenen William Buford verzichten musste.

Nach 30 gespielten Minuten lagen seine Spieler beim letztjährigen Playoff-Halbfinalisten in Ludwigsburg nur knapp mit 60:64 im Hintertreffen, begingen in der Schlussphase gegen die aggressive und körperbetonte Verteidigung der MHP RIESEN dann aber zu viele Fehler, um die Partie bis zum Schluss offen gestalten zu können. DREI EX-WÜRZBURGER BEIM AUFSTEIGER

Deutlich mehr Licht als Schatten gab es auch im abschließenden Spiel der Vorbereitung am Sonntagnachmittag im Trainingszentrum gegen den Aufsteiger aus Heidelberg, bei dem mit Brekkott Chapman, Max Ugrai und Robert Lowery gleich drei ehemalige Würzburger in der Startformation standen.

Chapman und Ugrai waren es auch, die an ihrer alten Wirkungsstätte die ersten vier Heidelberger Punkte erzielen konnten – viel mehr gelang den Gästen allerdings in den ersten sieben Minuten nicht, so dass s.Oliver Würzburg sich eine frühe 10-Punkte-Führung herauswerfen konnte. Aufgrund einer relativ schwachen Freiwurfquote und zu vielen unkonzentrierten Aktionen im Angriff wechselte das Momentum dann aber zum Gegner: Bis zum Ende des ersten Viertels verkürzten die Akademiker auf 17:16 und konnten im zweiten Abschnitt nach vier Ugrai-Punkten in Folge sogar kurzfristig zweistellig davonziehen (26:37), ehe Julian Albus mit zwei Dreiern noch vor dem Seitenwechsel wieder verkürzen konnte (32:39).