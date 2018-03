Ligaprimus zu Gast – Bad Königshofen freut sich auf Borussia Düsseldorf

Der FC Schweinfurt 05 hat einen Nachfolger auf Trainer Gerd Klaus gefunden. Am Montag will der Fußball Regionalligist den Neuen vorstellen – Neugierige müssen sich also noch etwas gedulden bis das Geheimnis gelüftet wird. Soviel steht fest: Gerd Klaus bleibt dem Verein nach der Saison in der sportlichen Leitung erhalten. Am morgigen Samstag steht zuvor der 28. Spieltag auf dem Programm. Der FC Schweinfurt 05 empfängt da den SV Wacker Burghausen.