+++ Liveticker zur Wahl der Fränkischen Weinkönigin +++

+++ 13.30 Uhr +++

Die amtierende Weinkönigin Silena Werner betritt die Bühne und stößt mit den Moderatoren Nicole Then-Plannasch und Axel Robert Müller mit einer 2016er Scheurebe an. Ihr Motto war „Spenden statt Schenken“ und so konnte sie über 11.000 Euro an die Elterninitiative der Tumor.- und Krebskranken Kinder spenden. Sie blickt zurück auf ein Jahr voller Emotionen und lässt ihre Erlebnisse Revué passieren.

+++ 13.23 Uhr +++

Dorothee Bär und Barbara Stamm sind auf der Bühne und sprechen über ihre Verbundenheit zu Franken und dem heimischen Wein. „Zu 99% wird die neue Weinkönigin auch die Kanzlerin kennenlernen“, sagt Frau Bär.

+++ 13.16 Uhr +++

Arthur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes e.V., begrüßt die Gäste, darunter Barbara Stamm, Dorothee Bär und über 49 Weinprinzessinnen aus ganz Franken.

+++ 13.11 Uhr +++

Die Anwärterinnen sind bereit. Gleich geht’s los.

Ab ca. 13.00 Uhr werden wir live aus dem Vogel Convention Center von der Wahl der fränkischen Weinkönigin berichten