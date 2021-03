Lockerungen für den Sportbetrieb ab 8. März und erhöhte Vereinspauschale

Gute Neuigkeiten für den Sport: Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab 8. März – Vereinspauschale auch 2021 wieder bei 40 Millionen Euro

Nach den Corona-bedingten Beschränkungen auch bei der Ausübung des Vereinssports machen die vom Bayerischen Kabinett beschlossenen Lockerungen einen Wiedereinstieg in den Sportbetrieb ab 8. März 2021 möglich. Außerdem wurde die Vereinspauschale auch 2021 wieder auf 40 Millionen Euro verdoppelt und bleibt so auf dem hohen Vorjahresniveau. Für beides hatte sich der BLSV eingesetzt und begrüßt diese Entscheidungen.

In Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen ist ab dem 8. März 2021 inzidenzabhängig grundsätzlich wieder Sportbetrieb im Verein möglich. „Die bayerischen Sportlerinnen und Sportler sehnen sich nach ihrem Vereinssport und die Vereine freuen sich auf den Wiedereinstieg“, sagt der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Jörg Ammon. „Endlich können die Sportlerinnen und Sportler bei aller Vorsicht und unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder in ihren geliebten Vereinssport einsteigen. Das bedeutet ein Stück weit eine Rückkehr zur Normalität, über die wir sehr froh sind!“ Klare Regelungen werden zusammen mit dem zuständigen Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration erarbeitet, damit die Sportvereine die beschlossenen Maßnahmen auch umsetzen können.

Verdoppelung der Vereinspauschale

Daneben wurde heute auch die erneute Verdoppelung der Vereinspauschale von 20 auf 40 Mio. Euro beschlossen. Die Vereinspauschale garantiert den antragsberechtigten bayerischen Sportvereinen auch in diesem Jahr eine schnelle und unbürokratische Unterstützung in der Pandemie. Jörg Ammon begrüßt auch diesen Beschluss: „Die erneute Verdoppelung der Vereinspauschale ist ein starkes Signal für den bayerischen Sport, um auch weiterhin kraftvoll zur Gesunderhaltung der bayerischen Bevölkerung beitragen zu können. Aus den Meldeergebnissen unseres Portals für finanzielle Schäden wissen wir, dass die finanzielle Unterstützung des Sports dringend notwendig ist. Das haben wir in den vergangenen intensiven Gesprächen mit dem Sportminister immer wieder betont. Wir bedanken uns bei ihm und bei der Staatsregierung, dass sie dem bayerischen Sport weiterhin auch finanziell tatkräftig unter die Arme greifen.“