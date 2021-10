Lockerungen hielten nur kurz an – In Kitzingen gilt bald wieder 3G

3G in Kitzingen ab Sonntag

Erst am vergangenen Dienstag traten im Landkreis Kitzingen Lockerungen in Kraft. Nachdem die Inzidenz zuvor drei Tage in Folge unter dem Schwellenwert von 35 lag, wurde die 3G-Regel nach einem weiteren Pausentag außer Kraft gesetzt – und damit nahezu alle Corona-Regeln aufgehoben. Auch für das Betreten von Innenräumen ist es damit nicht nötig, entweder geimpft, genesen oder getestet zu sein. Das gilt auch für den heutigen Freitag und den morgigen Samstag noch. Nachdem die Inzidenz am heutigen Tag allerdings zum dritten Mal in Folge den Grenzwert von 35 wieder überschritten hat, gilt ab Sonntag wieder 3G.

Wo gilt in Unterfranken 3G?

Mit der erneuten Verschärfungen im Landkreis Kitzingen ab Sonntag ist der Landkreis Main-Spessart wieder der einzige Landkreis in unserem Sendegebiet, in dem die 3G-Regel aktuell nicht gilt. Dort liegt die Inzidenz bereits seit geraumer Zeit unter dem Wert von 35, am heutigen Freitag liegt sie mit einem Inzidenz-Wert von 36 erstmals knapp darüber.

In den Landkreisen Würzburg und Miltenberg liegen die Inzidenz-Werte seit Tagen in dem Bereich zwischen 35 und 50, die Grenze von 35 wurde in den letzten Tagen allerdings nie unterschritten. Alle anderen Landkreise verzeichnen aktuell Werte jenseits der 50, eine Aufhebung von 3G ist also nicht in Sicht. Die aktuell höchsten Werte von über 100 melden der Landkreis Rhön-Grabfeld mit 106 und die Stadt Schweinfurt mit 174.