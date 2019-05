Mädchen aufgepasst – Würzburg sucht Fußball-Talente

Das Förderzentrum an der Universität Würzburg sucht Nachwuchsspielerinnen. Ab sofort dürfen sich Mädchen der Jahrgänge 2004 bis 2011 für die neue Förder-Saison bewerben. In einem vierwöchigen Sichtungstraining können die Spielerinnen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Auswahl erfolgt dabei mit Hilfe einer erprobten Leistungsdiagnostik. Bereits über 150 Mädchen haben an der Nachwuchsförderung teilgenommen. Einige von ihnen wurden bayerische Meister im Schulfußball, andere haben es sogar in die U17- Bundesliga geschafft.