Männlicher Leichnam in Elsenfeld – Spaziergänger entdecken den zuvor vermissten Mann am Feldrand

In Elsenfeld im Landkreis Miltenberg haben Spaziergänger am Sonntagnachmittag einen männlichen Leichnam entdeckt. Dabei soll es bei dem Verstorbenen um den 49-Jährigen handeln, der am vergangenen Freitag bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war. Er hatte sich am Mittwoch an seinem Arbeitsplatz krank gemeldet und seitdem ist er nicht mehr gesehen worden. Auch wenn die Person noch nicht endgültig identifiziert ist, deutet inzwischen alles darauf hin, dass es sich um den Vermissten handelt.