Marathon des Jahres: iWelt-Marathon Würzburg auf Platz zwei

Die Leser des Internetportals Marathon4You haben entschieden: Ihrer Ansicht nach war der iWelt-Marathon Würzburg im vergangenen Jahr die zweitschönste Marathonveranstaltung in Bayern.

Besonders freuen sich die Würzburger Marathonmacher, dass sie den wesentlich größeren Marathon in der Landeshauptstadt München hinter sich lassen konnten. Die Mainfranken mussten sich nur dem landschaftlich besonders reizvollen Allgäu Panorama Marathon knapp geschlagen geben. In der Liste der deutschlandweiten Top 100 konnte der iWelt-Marathon mit dem 13. Rang – und damit vor einigen größeren Veranstaltungen – ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis einfahren. Die Spitzenposition nimmt hier der traditionelle Rennsteiglauf in Thüringen ein, gefolgt von den City-Marathons in Frankfurt und in Hannover.

„Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die für uns abgestimmt haben“, kommentiert Günter Herrmann, Organisationsleiter des iWelt-Marathons, das Ergebnis. Mit seinem Team werde er alles dafür tun, am 13. Mai 2018 erneut die eigenen hohen Ansprüche zu erreichen und zu übertreffen.

An diesem Termin findet der 18. iWelt-Marathon Würzburg statt. Zusätzlich motiviert sind die Würzburger Marathonmacher außerdem von der großen Zahl der Voranmeldungen:

Zum Jahreswechsel hatten sich rund 25 Prozent mehr Teilnehmer angemeldet als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Chancen stehen also gut, dass der iWelt-Marathon 2018 nicht nur seine „Volljährigkeit“, sondern auch eine hervorragende Teilnehmerzahl feiern kann.