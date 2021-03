Maskenpflicht & Alkoholverbot – Verstärkte Kontrollen auf der alten Mainbrücke

Nach wie vor gibt es auf der alten Mainbrücke in Würzburg eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot. Diese corona-bedingten Maßnahmen sollen in den nächsten Wochen verstärkt kontrolliert werden – vor allem am Wochenende. Das sonnige und frühlingshafte Wetter hatte in den letzten Tagen zahlreiche Besucher auf die alte Mainbrücke gelockt – darunter auch einige Passanten, die die Maskenpflicht nicht einhielten.