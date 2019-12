Maxi Kleber mit Dallas Mavericks auf Play-Off-Kurs

Der Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner besiegten auswärts die New Orleans Pelicans 118:97 (59:53). Der 27 Jahre alte Würzburger erzielte zwölf Punkte und 4 Rebounds in 21 Minuten beim Sieg der Mavs.

Jungstar Luka Doncic lieferte für Dallas mit 33 Punkten, 18 Rebounds und fünf Assists erneut eine starke Leistung ab. Der 20-jährige Slowene erhielt zudem die Auszeichnung als bester Spieler des Monats in der Western Conference. Dallas liegt mit 14:6 Siegen auf dem vierten Platz im Westen.