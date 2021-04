Mehr Tests – Stadt Marktheidenfeld vergrößert Schnelltestkapazitäten

Ab Mittwoch, den 21.04.2021, erweitert die Stadt Marktheidenfeld ihre Öffnungszeiten für das Schnelltestzentrum. Möglich wird dies durch ein neues Bürgertestmobil vor dem Pfarrheim, welches montags, mittwochs und freitags Testungen durchführt. Zusätzlich zu den Schnelltests, welche das Schnelltestzentrum im Pfarrheim in der Kolpingstraße am Dienstag, Donnerstag und Mittwoch macht, kann so an sechs statt drei Tagen getestet werden. Betrieben wird das neue Bürgertestmobil von hauptamtlichen Mitarbeitern des Bayerischen Roten Kreuzes.

Ab Montag, den 19.04.2021, haben Testwillige die Möglichkeit einen Termin unter www.schnelltest-msp.de innerhalb der neuen Testzeiten zu buchen.