Mehrere Wohnungseinbrüche in Rechtenbach – Kripo Würzburg sucht Zeugen

Am vergangenen Sonntagabend ereigneten sich in Rechtenbach mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser. Über eine Terrassentür gelangten die Täter in ein Wohnhaus am Oberen Schlittenweg. Am selben Abend verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang in zwei Einfamilienhäuser am Tannenweg. Die Diebe entwendeten Bargeld, dass sie aus einem aufgebrochenen Tresor entnahmen. Während des Einbruchs im Nachbarhaus, bemerkten die Täter allerdings einen Bewohner im Obergeschoss und ergriffen daraufhin die Flucht. Bei den beiden Einbrüchen am Tannenweg entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Hinweise, bitte an die Kripo Würzburg.