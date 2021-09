Messerangreifer von Würzburg – Neue Erkenntnisse

Das könnte Sie auch interessieren

Busfahrer mit Messer angegriffen – 19-Jähriger in Haft Am Freitagabend eskalierte in Würzburg eine zunächst verbale …

Messerattacke in Würzburg – Weitere Details nach Pressekonferenz der Polizei Weitere Details zur Messerattacke nach Pressekonferenz.…

Update: Messerangriff in Würzburger Innenstadt – Fassungslosigkeit & Trauer Messerangriff in Würzburg - Trauer und Fassungslosigkeit in der Stadt.…

Main Sharks Würzburg verlieren WNBL-Spiel in der Overtime gegen Marburg WNBL Gruppe Mitte (1. Spieltag): Main Sharks Würzburg vs. Junior Dolphins …

Messerangriff auf Mitbewohner – Jugendlicher in Untersuchungshaft Am Mittwochabend kam es in einer Jugendwohngruppe in Würzburg zu einer …

Gartenhaus in Brand – Straßensperre in der Nürnberger Straße Gartenhaus in Brand – Straßensperre Nürnberger Straße…

Brand in Uniklinik Würzburg – keine Verletzten Brand in Uniklinik Würzburg - keine Verletzten…