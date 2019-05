Weil er nicht an einer Hochzeit teilnehmen durfte, ist ein Mann in Sulzfeld im Landkreis Kitzingen derart ausgerastet, dass er auf seine Exfrau, deren Neuen Lebensgefährten und dessen Vater losging. Er bedrohte die Personen und verletzte sie zum Teil- Die Frau sticht er in Arm und Finger. Passiert ist das ganze im Juni 2018 – jetzt muss der Täter dafür 4 Jahre und 3 Monate in Haft.