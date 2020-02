In der Eishockey-Bayernliga verlieren die Mighty Dogs aus Schweinfurt in der Abstiegsrunde erneut: Im Heimspiel am Freitag gegen den EC Pfaffenhofen unterliegt der ERV dem derzeitigen Tabellendritten mit 1:3 und steht weiter punktlos am Tabellen-Ende. Es ist die einzige Partie der Mighty Dogs an diesem Wochenende.