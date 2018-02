Minderjährige erwerben in Testkäufen mehrfach Alkohol

LKR. MAIN-SPESSART. Polizei und Landratsamt haben in der vergangenen Woche im gesamten Landkreis Main-Spessart Alkohol- „Testkäufe“ durchgeführt. In insgesamt 14 Fällen wurde problemlos hochprozentiger Alkohol an Jugendliche abgegeben.

Die sogenannten „Testkäufe“ wurden durch Beamte der Landkreisinspektionen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Main-Spessart in diversen Geschäften und Verkaufsstellen durchgeführt. Als Testkäufer dienten dabei zwei Jugendliche, männlich und weiblich, im Alter von 16 Jahren. Insgesamt wurden 41 Testkäufe durchgeführt. Dabei wurde in 14 Fällen problemlos hochprozentiger Alkohol an die jugendlichen Testkäufer abgegeben. Damit wurde in rund einem Drittel aller Tests ohne Kontrolle der Ausweise Alkohol von den Verkäufern/innen abgeben. Verkauft wurden in der Regel Alkoholika mit einem Prozentvolumen von 35 – 40 Prozent.

Im Vergleich zum letzten Jahr wurde zwar ein minimaler Rückgang festgestellt (39 Testkäufe/17 Verkäufe), aber von einer Entwarnung kann bei weitem nicht gesprochen werden. Und das, obwohl immer wieder auf diese Problematik hingewiesen wird und die Bußgelder für die Verkäufer auch nicht gerade niedrig sind. Das Landratsamt Main-Spessart als zuständige Verfolgungsbehörde verhängte in der Vergangenheit Bußgelder in Höhe von rund 100 Euro pro Verkauf.

Unmittelbar nach den Testkäufen wurde mit dem Verkaufspersonal Kontakt aufgenommen und die Problematik ausführlich besprochen. Auf die „positiven“ Verkäufer/innen kommt nun das erwähnte Bußgeld zu.

Im Hinblick auf das bevorstehende Faschingswochenende wird nochmals allen Verkäufern/innen empfohlen, sich in begründeten Zweifeln den Ausweis vorlegen zu lassen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Interesse des Jugendschutzes auch weiterhin solche Kontrollen durchgeführt werden.