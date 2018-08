Minimale Chance nutzen – Schweinfurt 05 geht erwartungsfroh ins Pokalhighlight

Für den FC Schweinfurt 05 steigt am heutigen Freitag das „vermeintliche“ Spiel der Saison. Denn so klein auch die Chancen aufs Weiterkommen sind, ein Sieg über Schalke 04 im vollbesetzten Willy-Sachs-Stadion ist nicht ausgeschlossen. Und so gehen die Schnüdel auch in die Partie: die minimale Chance wollen sie nutzen.