MINT-Schnuppertage – Mathe nicht nur für Jungs

„Mathe, das ist doch nur was für Jungs“, Diese Aussage kennen auch die 72 Schülerinnen, die an den zwei MINT-Schnuppertagen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt sowie in Unternehmen teilnahmen. Dass Mädchen nicht nur in sozialen, sprachlichen oder kreativen Studiengängen wie Berufen tätig werden können, zeigten ihnen die breit gefächerten Angebote in Einführungen, Workshops, Übungen und Führungen auf. Von Roboterprogrammierung und -Steuerung über Blog- und Botentwicklung bis hin zu Instagram und Eye-Tracking konnten sie alles ausprobieren

Diese Tage sollen den Mädchen zeigen: Sie können alles erreichen, hier konnten sie Studienangebote sowie Berufsfelder ohne Scheu kennenlernen und ausprobieren. Denn: Naturwissenschaften können Spaß machen. Auf diese Weise sollen die Mädchen Lust auf ein Studium oder eine Ausbildung in MINT Fächern bekommen.