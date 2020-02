Mit Rimpar und Ferndorf treffen zwei starke Abwehrreihen aufeinander

Ferndorf reagiert auf dem Transfermarkt

Vor der Saison präsentierte der TuS Ferndorf einen Toptransfer, der in der gesamten Liga für Aufsehen gesorgt hat. Der Halblinke mit Bundesligaerfahrung sollte das Ferndorfer Offensivspiel beleben und mit seiner Wurfgewalt für einfache Tore sorgen. Mit 79 Toren zeigte der 2-Meter-Mann bereits wozu er in der Lage ist. Doch vor kurzem ereilte den Verein eine Hiobsbotschaft. Patrick Weber fällt aufgrund einer Verletzung längerfristig aus. Doch die Verantwortlichen reagieren blitzschnell und schlagen auf dem Transfermarkt zu. Vom designierten Absteiger aus Krefeld verpflichteten sie den Spanier Toni Sario. Der 21-jährige kam im vergangenen Jahr aus der zweiten spanischen Liga zu den Eagles nach Krefeld. Beim TuS hofft man nun, dass man den körperlich Starken Rückraumschützen schnell ins Mannschaftsgefüge integrieren kann.

Einen weiteren Kracher vermeldete man im Siegerland auf der Trainerposition. Nachdem der aktuelle Trainer Michael Lerscht seinen Abschied zum Ligakonkurrenten aus Hamm verkündete, lief die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Nun konnte der neue Coach endlich präsentiert werden. Robert Andersson wird ab der Saison 2020/21 das Kommando auf der Trainerbank übernehmen. Der ehemalige schwedische Nationalspieler, der als Spieler zweimal Olympia-Silber gewann und zweimal Europameister wurde, trainierte in Deutschland bereits den HC Erlangen. Als Spieler war er ebenfalls jahrelang in Deutschland aktiv und lief unter anderem für Dormagen, Nordhorn und Lübbecke auf. In dieser Saison steht er noch in Schweden bei Karlskrona unter Vertrag. Einen Spieler kennt er beim TuS besonders gut. Sein Sohn Julius zieht auf der Rückraummitteposition die Fäden. In dieser Saison hat der 25-jährige nochmals einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht. Mit 106 Treffern ist er zum Toptorschützen seiner Mannschaft avanciert.

In der Hinrunde hatten die Männer von Michael Lerscht etwas Probleme. Nach einem ausgeglichenen Start kam man etwas ins straucheln und rutschte in eine Ergebniskrise. In dieser Phase hatte man viele knappe Spiele die unglücklich verloren gingen. Lediglich bei zwei Unentschieden konnte man Punktgewinne verzeichnen. Doch bereits in den letzten Spielen im vergangenen Jahr, sowie in der Rückrunde 2020 zeigte man, dass man ins gesicherte Mittelfeld der Liga gehört. Zuletzt wusste man mit einem Auswärtssieg in Aue zu überzeugen. Wenn die Ferndorfer Formkurve weiter nach oben geht, werden sie sich schnell aller Abstiegssorgen entledigen zu können.