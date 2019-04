Mit 1,6 Promille mit dem Auto in ein Regenauffangbecken gefahren

In der Nacht auf Montag ist ein Autofahrer auf der A70 bei der Anschlussstelle Schweinfurt-Hafen in ein Regenauffangbecken gefahren. Der 42-jährige war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit Richtung Würzburg unterwegs und fuhr geradeaus über die Grünfläche. Dabei durchbrach er die Leitplanke und stürzte in das angrenzende Regenauffangbecken. Das Fahrzeug kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer konnte leicht verletzt aussteigen. Zur Bergung des Pkw musste die Feuerwehr die Leitplanke an der Unfallstelle abbauen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 42-jährige musste seinen Führerschein noch an der Unfallstelle abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.