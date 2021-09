Mobilitätswoche Schweinfurt – viel Trubel in der Innenstadt

Aktionswoche in Schweinfurt endet am 22. September

Schweinfurt nimmt dieses Jahr zum dritten Mal an der Mobilitätswoche teil – diese läuft noch bis zum 22. September. Am vergangenen Samstag sorgte das für viel Trubel und Abwechslung in der Schweinfurter Innenstadt.

Aktionen der Mobilitätswoche

Ein Informationstag zur Veranstaltungswoche fand am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz statt. Umfassende Informationsmöglichkeiten zu erneuerbaren Energien wurden hier von den Schweinfurtern eifrig genutzt. Im Rahmen der Aktion „Park(ing) Week“ wurden am Samstag ausgewählte Parkflächen zu alternativen Spielplätzen, Ruhe-Oasen, Musik- und Kunstbühnen umfunktioniert. Zum Abschluss des Aktionstages schwangen sich über 100 Kinder auf ihre Fahrräder. Unter Begleitung der Polizei radelten diese im Rahmen des „Kidical Mass“ durch die Schweinfurter Innenstadt, um damit auf klimafreundliche Mobilität aufmerksam zu machen.