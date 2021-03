Moderner, heller, freundlicher – Vollständiger Umbau der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus

Die orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus in Würzburg soll in den kommenden Jahren komplett umgebaut werden. Ziel der Baumaßnahmen ist eine Steigerung der Attraktivität sowie der Ausbau und die Erweiterung einzelner Bereiche. So soll beispielsweise der Haupteingang neu gestaltet werden, eine Aufnahmestation im Innenhof entstehen und ein zusätzlicher Außenbereich für Personal und Patienten angelegt werden. Um die termingerechte Behandlung der Patienten weiterhin zu gewährleisten, soll der Umbau komplett bei laufendem Klinikbetrieb durchgeführt werden.