Montagabend gegen 96: Vorfreude auf das nächste Pokal-Highlight

Die Generalprobe für den Auftritt am Dallenberg verloren die Hannoveraner mit 0:2 bei Werder Bremen. Von den weiteren vier Testspielen gewann die Kocak-Elf gegen den HSC Hannover (5:2), Roda Kerkrade (3:1) und den KFC Uerdingen (4:3). Gegen den österreichsichen Erstligisten TSV Hartberg setzte es eine 1:2-Niederlage. Am treffsichersten zeigte sich in den Vorbereitungsduellen Neuzugang Franck Evina mit drei Toren.

Für die Zuschauer zu Hause alles reinwerfen

„Leider dürfen erneut keine Zuschauer im Stadion sein. Mittlerweile haben wir uns aber daran gewöhnt und werden alles reinhauen, um uns für die nächste Runde zu qualifizieren“, so Schiele. Ein besonderes Duell wird es für die Kapitäne beider Mannschaften: Daniel Hägele und Dominik Kaiser verbindet eine gemeinsame Zeit in der Jugend von Schwäbisch Gmünd, dementsprechend groß ist die Freude über das Wiedersehen am Montagabend.

Zuletzt trafen beide Teams in der Spielzeit 2016/17 aufeinander. Während der FWK in der AWD-Arena mit 1:3 unterlag, kam es am Dallenberg zu einem torlosen Remis. Einen Sieger wird es dieses Mal in der FLYERALARM Arena aber definitiv geben.