Motorrad gegen E-Bike – Totalsperre nach Unfall bei Partenstein

Motorrad kracht in E-Bike

Glück im Unglück hatten zwei Männer am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Partenstein im Landkreis Main-Spessart. Ein Senior hatte beim Abbiegen mit seinem E-Bike einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit voller Wucht in das E-Bike. Bei dem Unfall kamen beide Fahrer zu Fall, wurden jedoch glücklicherweise nicht schwer verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.