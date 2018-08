Motorradfahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

ROTHENFELS, LKR. MAIN-SPESSART. Am frühen Donnerstagabend erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Staatsstraße wurde zur Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Ein 34-jähriger war mit seinem Motorrad gegen 17:30 Uhr von Marktheidenfeld in Richtung Neustadt am Main unterwegs. Als er auf Höhe der Staustufe Rothenfels zu einem Überholmanöver ansetzen wollte, übersah er offenbar den Gegenverkehr und raste frontal in ein ihm entgegenkommendes Auto. Durch den Aufprall bei sehr hoher Geschwindigkeit wurde der Motorradfahrer 70 Meter durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn schwerverletzt zum Liegen. Auch die 37-jährige Fahrerin des PKW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Weitere vier Fahrzeuge wurden durch die herumfliegenden Fahrzeugteile beschädigt. Die Staatstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.