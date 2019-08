Im Landkreis Aschaffenburg kam ein 18-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag zwischen dem Engländerhaus und Vormwald von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte ihn in das Klinikum Aschaffenburg, wo Prellungen im Hüftbereich festgestellt wurden. Der Schaden an seinem Motorrad beträgt circa 3.000 Euro.