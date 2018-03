Muldenkipper auf A 7 kippt um – Fahrer leicht verletzt

A70, Zeitweise Sperrungen im Bereich des AK Schweinfurt/Werneck am Wochenende 24./25. Februar 2018 Bauwerksprüfung des Kreuzungsbauwerkes des AK Schwein- furt/Werneck (A7/A70) …

A70, Zeitweise Sperrungen im Bereich des AK Schweinfurt/Werneck am Wochenende 24./25. Februar 2018 Bauwerksprüfung des Kreuzungsbauwerkes des AK Schwein- furt/Werneck (A7/A70) …