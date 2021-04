Nach Brand in Firma – Kriminalpolizei klärt Ursache

Ursache nach Brandortbegehung festgestellt

Nach einem Brand in einer Firma in Abtswind konnten die Brandfahnder der Kripo Würzburg nun die Ursache klären. Wie bereits berichtet wurde die Feuerwehr am Montag gegen 6.00 Uhr wegen eines Feuers in der Wiesentheider Straße alarmiert. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Es blieben alle Mitarbeiter unverletzt und konnten selbstständig das Gebäude verlassen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und konnten im Rahmen einer weiteren Brandortbegehung am Mittwochnachmittag die Ursache für das Feuer klären. Ein technischer Defekt an einer Maschine war demnach die Brandursache. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich.