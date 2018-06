Nach Buspanne – 62 Schüler auf der A3 gestrandet

WERTHEIM, MAIN-TAUBER-KREIS. Für 62 Schüler und vier Lehrer war die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag im wahrsten Sinne des Wortes „Freund und Helfer“. Als der Bus der Schulgruppe wegen einer Panne auf der A3 bei Wertheim liegen blieb, organisierte die Integrierte Leitstelle bei der Feuerwehrschule unbürokratisch einen Bus samt Fahrer, der die Gestrandeten zu einem Autohof brachte.

Die Schüler aus dem Landkreis Cham waren auf der Rückfahrt einer Klassenfahrt aus England, als ihr Reisebus gegen 02.45 Uhr auf Höhe von Wertheim mit einem Kupplungsschaden liegen blieb. Der Fahrer des Busses erkannte die durchaus nicht ungefährliche Situation und alarmierte die Polizei.

Als sich herausstellte, dass der Reisebus vor Ort nicht zeitnah repariert werden kann, musste vom Reiseunternehmen ein Ersatzbus für die Schüler im Alter von 13 Jahren organisiert werden. Bis zu dessen Eintreffen würden allerdings mehrere Stunden vergehen. Darüber hinaus stellt ein Pannenfahrzeug mit Insassen stets eine erhebliche Gefahrensituation auf der Autobahn dar.

Kurzer Hand und unbürokratisch organisierte die Integrierte Leitstelle über die staatliche Feuerwehrschule Würzburg einen Omnibus samt Fahrer, der bereits 30 Minuten später anrückte und die Gestrandeten zu einem nahegelegenen Autohof brachte. Dort konnten sie in Ruhe und vor allem in Sicherheit auf ihren Ersatzbus warten, der sie dann weiter in Richtung Heimat brachte.