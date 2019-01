Nach der Hauptrunde: So geht es für die Eishockey Teams weiter

Sportvorschau Main-Rhön – Restrundenauftakt in der Bayernliga Regionalligist FC Schweinfurt 05 hat es unter der Woche vorgemacht, nun …

Über eines dürfen sich die Fans der Haßfurt Hawks nicht beschweren: an Toren …

Die Fans der Schweinfurter Mighty Dogs kamen am ersten Wochenende der …

