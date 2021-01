Nach Doppelpack von Ridge Munsy: Rothosen drehen Spiel und gewinnen 2:1 gegen Düsseldorf

Der FC Würzburger Kickers hat am 19. Zweitliga-Spieltag Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:1) besiegt. Nach 25 Minuten brachte Rouwen Hennings die Gäste mit 1:0 in Führung, Ridge Munsy war es, der noch vor dem Pausenpfiff zum 1:1 ausglich (41.). Im zweiten Durchgang fanden sich die Mainfranken besser zurecht und gingen schließlich selbst in Führung, als Ridge Munsy sein zweites Tor erzielte (67.). Die Aufholjagd wurde schließlich belohnt und nach sechsminütiger Nachspielzeit hatte der FWK seinen zweiten Heimsieg der Saison sicher.

Vier Änderungen in der Startelf

Umstellen musste FWK-Cheftrainer Bernhard Trares seine Startelf im Vergleich zur 1:2-Niederlage beim FC Erzgebirge Aue: Hendrik Hansen und David Kopacz sahen gegen die Sachsen ihre fünfte Gelbe Karte. Für das Duo rückten Douglas und Mitja Lotrič in die Anfangsformation. Zudem mussten Dominik Meisel und Nzuzi Toko weichen. Daniel Hägele begann nach seiner Rückenverletzung. Martin Hašek feierte sein Startelfdebüt.

Düsseldorf geht in Führung

Mutig starteten die Rothosen in die Partie und versteckten sich keineswegs. Arne Feick passte scharf an die Strafraumkante, wo Ridge Munsy sich drehte und vorbeischoss (6.). Danach prüfte auch Thomas Pledl Hendrik Bonmann erstmals, doch sein Abschluss geriet zu schwach (8.). Die Kickers waren gut in die Partie, aber die Rheinländer übernahmen allmählich die Spielkontrolle und drängten auf den Führungstreffer.

Nach Pledls Ecke köpfte Kevin Danso freistehend drüber (13.), Christian Strohdiek war gegen den durchgebrochenen Rouven Hennings zur Stelle (14.). Einen kurzen Einwurf flankte Hennings auf Pledl, der das Leder vier Meter vor dem Tor aber vorbeibugsierte (20.). Nur selten sorgten die defensiv geforderten Kickers für Entlastung. Feltscher Rückgabe von der Grundlinie fand Lotric, dessen Schuss zur Ecke gelenkt wurde (21.).

Die Düsseldorfer blieben dominant und gingen nach 25 Minuten in Führung. Erneut servierte Pledl einen Eckball auf Danso. Seinen Kopfball schweißte Hennings, der sich im Rücken der Abwehr weggeschlichen hatte, aus drei Metern in die Maschen.

Kickers gleichen aus

Edgar Prib legte von der Strafraumkante beinahe nach (28.). Wieder hatte die Trares-Elf Glück, als Luka Kranjc auf Pledls Ecke an den Querbalken köpfte (40.). Der Tabellenfünfte hatte die Partie im Griff, kassierte wenige Minuten vor dem Seitenwechsel aber dennoch den Ausgleich. Die Würzburger eroberten im Mittelfeld das Leder, Hašek bediente mit einem feinen Steckpass Munsy, der am chancenlosen Florian Kastenmeier vorbei zum 1:1 einschob (41.). Mit diesem für die Rothosen schmeichelhaften Zwischenstand ging es in die Kabine.

Doppelpack Munsy – 2:1 Würzburg

Ohne personelle Wechsel kamen beide Teams aus der Pause. Druckvoller waren aber erneut die Rheinländer. Pribs Flanke rutschte zu Matthias Zimmermann am zweiten Pfosten durch, doch Feick blockte stark (49.). Hennings Flanke köpfte Dawid Kownacki drüber (59.). Mehr kam von den Gästen aber nicht. Stattdessen kamen auch die weiterhin mit Leidenschaft kämpfenden Rothosen wieder besser in die Partie. Douglas bugsierte die Ecke von Lotrič über den Balken (64.). Wenig später lag das Leder aber erneut im Tor – und zwar in dem der Düsseldorfer. Nach einer Balleroberung enteilte Pieringer und legte quer auf Munsy, der eiskalt verwandelte (67.). Sein drittes Tor im zweiten Spiel in Folge. Damit hatte die Rösler-Elf sichtlich zu kämpfen. Die Kickers verteidigten konsequent und ließen nichts zu. Vielmehr konterten die Rothosen. Erst legte sich Munsy das Leder zu weit vor (73.), ehe Pieringer freistehend nach Munsys Querpass den Ball ins Fangnetz jagte (81.). Als die reguläre Spielzeit vorüber war, kämpfte sich der FWK durch die sechsminütige Nachspielzeit, an deren Ende drei Punkte warteten.

Frankenduell in Fürth vor der Brust

Am kommenden Wochenende reisen die Rothosen am Sonntag, 07. Februar 2021, um 13:30 Uhr zum Frankenduell in den Fürther Ronhof. Die Fortunen empfangen zum Abschluss des 20. Spieltags am Montagabend um 20:30 Uhr Holstein Kiel.

AUFSTELLUNG

Würzburg: Bonmann – Feltscher, Douglas, Strohdiek, Feick (83. Ronstadt) – Hägele – Lotrič, Hašek (88. Meisel), Sontheimer – Pieringer (90. Maierhofer).

Düsseldorf: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc (83. Krajnc) – Klaus (76. Ofori), Sobottka (82. Hartherz), Prib (61. Morales), Pledl (61. Karaman) – Kownacki, Hennings.

DATEN