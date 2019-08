Nach Einbruch in Supermarkt – 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Nachdem ein 42-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag über das Dach in einen Supermarkt in der Uffenheimer Straße in Aub eingestiegen ist, konnte die Polizei ihn nach kurzer Flucht festnehmen.

Die Kripo Würzburg prüft nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, ob der Mann auch als Täter für gleichgelagerte Einbrüche im Landkreis Würzburg in Frage kommt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.