Nach einem Jahr netzwerken – StartUp Schweinfurt feiert Jubiläum

Sie sind in der heutigen Zeit in aller Munde: Start-Ups. Die Idee dahinter: Ein eigenes Unternehmen wird gegründet, um mit nur wenig Startkapital seine eigene Geschäftsidee zu verwirklichen. Wichtig dabei immer: Die Idee sollte besonders innovativ sein. Schließt sie beispielsweise eine Marktlücke, kann das neue Unternehmen sehr attraktiv werden. Dieser Gründergeist hat sich mittlerweile auch in Schweinfurt etabliert. Genau deshalb wurde vor einem Jahr die Gemeinschaft StartUp Schweinfurt gegründet. Mit einem großen Ziel.