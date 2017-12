Nach Explosion – Neue Bankfiliale in Dittelbrunn

Die Digitalisierung. Ein Wort das nicht nur die heile Welt verspricht. Die Befürchtung vieler. Durch den Einsatz neuster Technik und Vernetzung fallen Arbeitsplätze weg. Wer in den letzten Monaten und Jahren das Bankwesen in Mainfranken beobachtet hat, könnte sich da bestätigt fühlen. Oft hören wir da, dass Filialen geschlossen werden. In Dittebrunn ist das aber anders. Dort öffnet eine neue Filiale. Allerdings war das auch bitter nötig.