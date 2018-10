Nachwuchs-Basketball-Bundesliga: Würzburg erkämpft sich ersten Sieg

Löwen die Zähne gezogen: s.Oliver Würzburg Akademie setzt sich mit 72:63 (32:30) gegen Braunschweig durch

Es war ein von Anfang bis Ende hart umkämpftes Spiel gegen bissige Junior Löwen aus Braunschweig, und am Ende stand der erste Saisonsieg für die NBBL-Mannschaft der s.Oliver Würzburg Akademie. Michael Javernik, Julius Böhmer und Nils Leonhardt – alle drei auch am Vorabend in der ProB im Einsatz – waren die drei Topscorer der Hausherren beim 72:63-Erfolg in der Sporthalle des Deutschhaus-Gymnasiums.

Wie eng und intensiv die Partie über weite Strecken war zeigt sich an der Tatsache, dass die Akademiker drei der vier Viertel nur mit einem Punkt für sich entscheiden konnten. Deutlicher war es nur im dritten Abschnitt, als sie sich nach dem knappen Halbzeitstand von 32:30 den vorentscheidenden Vorsprung herausarbeiten konnten: 51:43 lautete der Spielstand nach 30 gespielten Minuten.

Als es dann in der Schlussphase noch einmal enger wurde, musste Sepehr Tarrah an die Partie in Bayreuth eine Woche zuvor denken, in der seine Jungs in den letzten beiden Minuten elf Punkte Vorsprung noch hergaben und nach Verlängerung verloren. Dieses Mal blieben sie konzentriert, vermieden unnötige Ballverluste und brachten den ersten Saisonsieg sicher nach Hause.

„Wir sind eine junge Mannschaft, die besser werden will. Das hat man heute auch gesehen. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und viele Sachen besser gemacht“, so Tarrah: „Das war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, nach diesem Spiel kann die Saison jetzt richtig losgehen. Es war ein ziemlich hart erkämpfter Sieg, die Intensität war über vierzig Minuten da.“

Weiter geht es am kommenden Sonntag wieder mit einem Heimspiel: Um 14:30 Uhr sind die HAKRO Merlins aus Crailsheim in der Deutschhaus-Halle zu Gast.

s.Oliver Würzburg Akademie – Junior Löwen Braunschweig 72:63 (16:15, 16:15, 19:13, 21:20)



Für Würzburg spielten:

Michael Javernik 18 Punkte/4 Dreier (11 Rebounds), Julius Böhmer 13/3 (5 Assists/9 Steals), Nils Leonhardt 10/2 (5 Assists), Ben Bredenbröcker 9, John Saigge 7/1, Malcolm Streitberg 5, Yannick Mergler 4, Lukas Zerner 4, Nico Orfanidis 2, Mas Kriegbaum, Nikolaus Arlt.