Nachwuchs-Basketballer werden wohl spielen

In der Jugend- und auch der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga soll am Wochenende übrigens gespielt werden, da es sich nicht um Großveranstaltungen handelt. In der JBBL tritt die s.Oliver Würzburg Akademie am Sonntag zu Spiel 2 der Playdown-Serie bei der SG Stuttgart Esslingen Kirchheim an. Die NBBL-Mannschaft hat in der Abstiegsrunde Süd am Sonntag um 13 Uhr die RheinStars Köln zu Gast.