Nachwuchstalent aus Stuttgart – David Grözinger wechselt nach Schweinfurt

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat einen jungen Verteidiger vom VfB Stuttgart verpflichtet. David Grözinger wechselt für ein Jahr, mit Option auf eine weitere Saison, zu den Schnüdeln. Der 21-Jährige will beim FC 05 in Zukunft vor allem Spielpraxis sammeln. „Als ich vor Ort war, haben mich die handelnden Personen, die Ambitionen, sowie der Aufbau und die Arbeit im Verein letztendlich überzeugt, den Schritt zu gehen! Ich habe mir vorgenommen, die nächste Stufe in meiner persönlichen und fußballerischen Laufbahn zu erreichen und ich bin überzeugt, dass der FC 05 eine sehr gute Chance ist, um das hier umsetzen zu können“, erklärt der Linksverteidiger bei seiner Vertragsunterzeichnung in Schweinfurt .“Ich denke, meine Stärken liegen vor allem im Spiel mit dem Ball. Ich bin ein sehr technisch versierter Linksverteidiger, der gerne in die Offensive geht. Persönlich und fußballerisch möchte ich mich in der nächsten Saison weiterbilden, vor allem aber auch nach einem Jahr voller Verletzungen, gesund bleiben und am Ende der Saison mit der Mannschaft ganz oben stehen, das ist mein Ziel in Schweinfurt“.

(David Grözinger wechselt vom VfB Stuttgart zu den Schnüdeln)

Der Linksverteidiger startete seine fußballerische Laufbahn bei der TSG Rottenacker, wechselte im Jahr 2010 dann zum SSV Ulm, ehe er ab dem Jahr 2011 vom VfB Stuttgart in der Jugend ausgebildet wurde. In der U15 kam er zudem bereits für die Jugendnationalmannschaft zwei Mal zum Einsatz. Auch in der U17 war er Teil des deutschen Nationalteams, hatte sein Debüt in der Nationalmannschaft am 22.10.2015 und spielte zu der Zeit in der Bundesliga Süd/Südwest. Von der U17 und U19-Mannschaften des VfB Stuttgart gelang ihm dann der Sprung in die Regionalliga Südwest mit der Reservemannschaft des Bundesligavereins. Für den VfB Stuttgart stand David Grözinger insgesamt 110 Mal auf dem Platz, verwandelte in der Zeit zwei Tore und war als Vorlagengeber an zehn weiteren Toren beteiligt. Als junges Talent trainierte er bereits mit den Profis der Bundesliga und wurde in der laufenden Saison der zweiten Bundesliga in den Spielen gegen Hannover 96 und den FC Heidenheim für den Kader nominiert. „Wir freuen uns sehr, dass sich David für Schweinfurt in seiner weiteren fußballerischen Laufbahn entschieden hat“, betont Geschäftsführer Markus Wolf. „Er ist ein talentierter Nachwuchskicker, der ein Riesen Potenzial mitbringt und uns in der Defensive in der Qualität verstärken wird. Wir haben viele junge Spieler im Kader, wollen diese Mischung zwischen jungen und erfahrenen Kickern weiterhin beibehalten. David hat als Neuzugang schon viel Erfahrung gesammelt und wurde in einem Top-Verein ausgebildet. In Schweinfurt gilt es, dass er seine Qualität mit viel Spielpraxis unter Beweis stellen kann.“

(David Grözinger in der 2. Bundesliga, Saison 2019/2020)

Auch Cheftrainer Tobias Strobl freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Jungtalent aus Stuttgart. „David kommt wie einige unserer Spieler aus einem Bundesliga Nachwuchsleistungszentrum und hat dort seine ganze Jugend über gespielt. Der Schritt von Stuttgart zu uns ist auch der nächste Schritt im Herrenbereich. Er hat in dieser Saison, bevor er sich am Meniskus verletzt hat, regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit trainiert und durfte dort wichtige Erfahrungen machen. Er hat einen feinen linken Fuß und ist technisch wie taktisch gut ausgebildet. Zudem passt er auch menschlich gut in unsere Truppe“, erklärt Strobl bei der Vertragsunterzeichnung.

Der Defensivspieler wurde bereits am Meniskus operiert und freut sich bereits darauf, sein Comeback auf dem Platz mit den Schnüdeln feiern zu dürfen. Der 1. FC Schweinfurt 05 wünscht dem Neuzugang eine schnelle Genesung und freut sich über die gemeinsame Spielzeit mit David Grözinger.

(Quelle: www.fcschweinfurt1905.de – Bildquelle: VfB Stuttgart)