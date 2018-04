Nake Immobilienbetreuung ist weiterer Hauptsponsor der Würzburger Kickers

Im Bandenbild der FLYERALARM Arena sowie in der vereinseigenen Wochenzeitung „1907 News“ wird an diesem Wochenende beim Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (Samstag, 21. April, 14:00 Uhr) erstmals eine österreichische Firma zu sehen sein: Mit der Nake Immobilienbetreuung GmbH aus Velden am Wörthersee hat der FC Würzburger Kickers einen neuen Hauptsponsor dazugewonnen.

Das umfangreiche Werbepaket des weltweit operierenden Spezialisten bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung sowie der Vermittlung von exklusiven Immobilien umfasst darüber hinaus auch die Werbefläche auf den Pressekonferenz-Screens und ab der Saison 2018/19 zudem auf weiteren TV-relevanten Werbeflächen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun mit Nake einen weiteren Hauptsponsor an Bord haben. Es ist wichtig, dass wir neben unseren regionalen Partnern auch nationale Unterstützer und – wie in diesem Falle – sogar einen österreichischen Sponsor finden, der von der steigenden Bekanntheit und dem immer größer und interessanter werdenden Netzwerk unserer Kickers profitieren möchte“, sagt FWK-Aufsichtsratsmitglied Sebastian Herkert.

Elvis Nake, Geschäftsführer der Nake Immobilienbetreuung GmbH, betont, dass „das Engagement bei den Würzburger Kickers für uns ein neuer und spannender Schritt ist. Die Philosophie des Klubs und die Entwicklung der letzten Jahre passen ideal auch zu uns“.