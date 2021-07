Neue Corona-Welle? – Söder will keinen erneuten Lockdown

Infektionen steigen an – Inzidenz weiter als Leitindikator

Die Delta Variante nehme rasant zu, die Zahlen steigen, langsam zwar, aber sie steigen. Das bayerische Kabinett glaubt als Lösung nicht mehr an einen Lockdown. Schließungen von Handel oder Gastronomie sollen verhindert werden. Ministerpräsident Söder hält es aber für unklug, die Inzidenz als Wert für Entscheidungen aufzugeben. Die Zahl sei wissenschaftlich verankert. Die Krankenhauszahl, also die Belastung, müsse aber auch eine Rolle spielen. Ebenso, wie viele Menschen geimpft sind. Das müsse jetzt wissenschaftlich diskutiert und umgesetzt werden.

Zu wenig Geimpfte – Freiheiten und Anreize für vollständigem Schutz?

Außerdem herrsche eine Impfmüdigkeit in Bayern – daher müsse die Impf-Kampagne angepasst werden. Söder fordert deshalb niedrigschwellige Impfangebote. Im Gespräch sind dabei auch Drive-In-Impfungen, Impfungen in der Gastronomie, Jobcentern und in Supermärkten. Eine Impfpflicht soll es aber nicht geben, dafür mehr Freiheiten. Zum Beispiel keine Quarantäne nach Reisen. Ab Herbst auch die Öffnung von Clubs und Nachtgastronomie für zweifach Geimpfte und: die Nicht- Zurechnung von Geimpften für Kultur und Sportveranstaltungen. Fraglich sei jedoch, ob Coronatests weiterhin kostenlos bleiben können, wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten hätten.