Neue Trikots der Würzburger Kickers sind veröffentlicht!

DAS SIND UNSERE BRANDNEUEN TRIKOTS FÜR DIE ZWEITLIGA-SAISON 2020/21! Neue Liga, neue Herausforderung, neue Rivalen, neue Helden! Diese brandneuen und nigelnagelneuen Trikots begleiten uns durch die Zweitliga-Spielzeit 2020/21! Alle Outfits sind ab sofort im Online-Shop verfügbar – #WÜR2BURG ist zurück! Trikot Home Starte mit den Kickers in der 2. Bundesliga durch!

Zum Aufstieg in die 2. Bundesliga präsentieren sich die Würzburger Kickers in einem dynamischen Design. Das Heimtrikot der Jungs vom Dallenberg ist rot und mit quer verlaufenden, sich zuspitzenden Designelementen in Weiß versehen. Auf dem Nackenband ist das Gründungsjahr ‚1907‘ der Kickers platziert. Die weißen Ärmel mit dem roten FLYERALARM Logo runden das Jersey ab. Gib gemeinsam mit den Kickers alles für den Klassenerhalt und hole dir jetzt dein Home-Trikot! Trikot Away Gib auch in der Fremde alles für den Klassenerhalt!

Mit dem Auswärtstrikot bist du für alle Herausforderungen der 2. Bundesliga gerüstet. Das schwarze Jersey ist mit einem Design aus sich überlagernden Streifenelementen in grau gestaltet, die das Trikot ebenso modern wie dynamisch wirken lassen. Im Nackenbereich ist das Gründungsjahr der Kickers ‚1907‘ platziert. (Quelle: www.wuerzburger-kickers.de)