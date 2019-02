Neuer Anfänger-Laufkurs des Stadtmarathon Würzburg

Wenn die Tage wieder länger werden, steigt bei vielen Menschen die Motivation zur Bewegung an der frischen Luft. Da liegt es doch nahe, mit dem Laufen anzufangen. Wer dann beim Einstieg in das neue Hobby nichts verkehrt machen möchte und außerdem noch Kontakt zu Gleichgesinnten sucht, sollte sich dem Anfänger-Laufkurs des Stadtmarathon Würzburg e.V. anschließen. Los geht es am 1. April

Teilnehmen können Menschen jeden Alters, egal über welchen Fitnessstand sie verfügen. Einzige Voraussetzung ist ein vorheriger Check bei Hausarzt, um gesundheitliche Bedenken auszuschließen. Die Teilnehmer erlernen Schritt für Schritt den langsamen Dauerlauf. Das Training in einem Wechsel von Gehen und Laufen wird acht Wochen lang regelmäßig gesteigert. Krönender Abschluss kann dann der iWelt-Firmenlauf am 22. Mai sein.

Das Training findet immer montags um 17 Uhr und donnerstags um 19 Uhr statt. Treffpunkte sind an der Feggrube in der Sanderau (Montag) und am Röntgenring (Donnerstag). Das Angebot des Stadtmarathonvereins ist kostenlos, allerdings ist eine vorherige Anmeldung nötig – entweder bei der Kursleiterin, Lauftherapeutin (dgvt) Petra Müller, per Mail an p.mueller@wuerzburg-marathon.de, oder bei der Firma Laufstil in der Sanderstraße, Tel. 0931/2072063.