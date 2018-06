Neuer Ausrüster: Rimparer Wölfe gehen neue Wege

Die Wölfe freuen sich über eine neue Kooperation ab der kommenden Spielzeit. Der Ausrüster für die Lizenzmannschaft wird ab der Saison 2018/2019 Macron sein. Der italienische Sportartikelhersteller ist auf den Vereinssport spezialisiert und kann auf viel Erfahrung als Ausrüster diverser Sportmannschaften zurückblicken. In Deutschland tragen die Basketballer von Brose Bamberg und den MHP Riesen Ludwigsburg bereits Trikots aus dem Hause Macron. Der 1. FC Union Berlin und der TSV 1860 München sind zwei Vertreter aus dem Fußballsport. Dort liegt bisher das Kerngeschäft der Firma, welche bei Bologna ansässig ist: In den europäischen Ligen tragen internationale Traditionsvereine wie Lazio Rom, Sporting Lissabon, Stoke City oder Real Sociedad die weltweit agierende Marke.

Das Wolfsrudel wird die erste Mannschaft im deutschen Profihandball sein, welche Macron tragen darf – darauf ist man sehr stolz und dankbar, diese Möglichkeit von dem italienischen Hersteller zu erhalten. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen von Macron waren sehr produktiv und professionell“, gibt sich Christian Graber zufrieden über die Partnerschaft. Der Leiter der Wölfe-Geschäftsstelle fügt noch an: „Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass diese Kooperation für beide Parteien zu einem großen Erfolg wird. Für die Wölfe als Pioniere der Marke im Handballsport ist der Ausrüstervertrag mit Macron ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Damit setzen wir uns von der breiten Masse ab.“ Auch der Geschäftsführer Roland Sauer freut sich auf die Kooperation mit dem neuen Ausrüster Macron. „Es ist für uns eine einzigartige Chance. Die Wölfe können durch die umfangreichen Erfahrungen der Designer von Macron ihre eigene Marke, sowohl durch die Individualität der Ausstattung, als auch durch die Erfahrung im Merchandising vorantreiben.“

Mit dem Macron Store in Bamberg hat man zudem einen lokalen und zuverlässigen Ansprechpartner vor Ort. Die Trikots werden – wie es bei Maron traditionell üblich ist – individuell auf den Wünschen der Wölfe abgestimmt und in enger Zusammenarbeit designt. Das Ergebnis soll ein optisch ansprechendes und allen qualitativen Standards entsprechendes Trikot sein, welches die Farben und Geschichte des Vereins repräsentiert. Es wurde direkt in Italien in Zusammenarbeit der Designer vor Ort und den Verantwortlichen der Wölfe entworfen und befindet sich bereits in der Produktion. Die Präsentation des neuen Dresses ist für den Juli geplant.