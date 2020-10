Neuer Fanshop der Würzburger Kickers eröffnet

DER STARTSCHUSS IST GEFALLEN: NEUERÖFFNUNG DES FWK-FANSHOPS IN DER THEATERSTRASSE 9

Es ist so weit: Am Dienstag, 20. Oktober, hat der neue Kickers-Fanshop in der Theaterstraße 9 (97070 Würzburg) seine Pforten wieder geöffnet! Alle Rothosen dürfen sich auf attraktive Eröffnungsangebote und eine komplett neue Kollektion freuen, die vorerst ausschließlich im Fanshop mitten in der Würzburger Innenstadt erhältlich sein wird. Ob Trikots, Trainingsanzüge, T-Shirts, Hoodies & Co.: Im neuen Laden sind sämtliche Fanartikel zu finden, die das Kickers-Herz begehrt. Ab 15:30 Uhr wird sich auch Ex-Kapitän Sebastian Schuppan einen Eindruck vom neuen Store machen.

Das sind die Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 10:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 -16:00

Sonntag & Montag: geschlossen