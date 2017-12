Neuer Termin, neues Konzept – Das Schweinfurter Honky Tonk erfindet sich neu

Schweinfurt ist die Geburtsstadt des bekannten Honky Tonks. 1993 wurde das Musikfestival in der Innenstadt zum ersten Mal veranstaltet. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung in vielen deutschen Städten und sogar im Ausland etabliert. In Schweinfurtn hat das Event in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Ab 2018 möchte Veranstalter Ralf Hofmann nun mit einem komplett neuen Konzept an den Start gehen.