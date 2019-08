Neuer Topsponsor aus Kitzingen für Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg

TYREMOTIVE GMBH AUS KITZINGEN NEUER TOP-SPONSOR s.Oliver Würzburg freut sich über ein neues Mitglied im stetig wachsenden Unterstützer-Netzwerk: Die Firma tyremotive GmbH aus Kitzingen gehört ab sofort zur Kategorie „Top Sponsoren“ des easyCredit Basketball Bundesligisten. Alle Fahrzeuge der Spieler, Trainer und Mitarbeiter werden von tyremotive mit sportlichen Alufelgen der Marke „itWheels“ und Allwetterreifen von Bridgestone ausgestattet. Außerdem wird der bisherige Innenraum-Block H der s.Oliver Arena ab sofort zum itWheels-Block supported by Bridgestone. Zusätzlich wird der neue Top Sponsor mit seinem Logo auf den Hosenbeinen des ProB-Farmteams TG s.Oliver Würzburg zu sehen sein und die s.Oliver Würzburg Akademie unterstützen. Sport ist ebenso dynamisch wie der Automobilmarkt. Daher freut sich tyremotive-CEO Jochen Freier ganz besonders, s.Oliver Würzburg ab der kommenden Saison zu unterstützen: „Als regional ansässiges Unternehmen mit weltweiter Fertigung von Alurädern haben wir das Ziel, den Bekanntheitsgrad unserer Alufelgen Marke itWheels in der Region zu steigern. s.Oliver Würzburg ist für uns dafür der perfekte Partner.“ Die tyremotive GmbH und ihr Schwesterunternehmen jfnetwork GmbH beschäftigen in Kitzingen rund 70 Mitarbeiter in Einkauf, Verkauf, IT und Logistik. Die Produkte finden die Kunden in Autohäusern und bei ausgesuchten Partnerorganisationen. „Der überwiegende Teil unserer Partner und Sponsoren kommt aus der Region. Wir sind froh, die tyremotive GmbH als neuestes Mitglied in unserem Netzwerk begrüßen zu können und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt s.Oliver Würzburg Leiter Marketing und Vertrieb Christian Dierl. Die tyremotive GmbH…

…ist ein innovativer Reifen-, Felgen- und RDKS-Großhändler sowie Dienstleister im Flottenbereich mit Sitz im unterfränkischen Kitzingen. Die aufstrebende Alurad-Marke „itWheels“ wurde vor fünf Jahren von Inhaber und CEO Jochen Freier unter dem Motto „Jedes Rad hat einen menschlichen Modellnamen“ ins Leben gerufen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Räder-Designs von 14 bis 21 Zoll für Sommer und Winter. Alle Produkte sind TÜV-geprüft. Neben der Produktion und dem Vertrieb der itWheels-Felgen, die an vier Standorten in Europa und Asien hergestellt werden, erstellt die tyremotive GmbH individuelle Supply-Chain-Management-Lösungen für ihre Kunden.