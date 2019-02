Basketball-Bundesliga // Spieltag 21:

s.Oliver Würzburg – BG Göttingen 88:71 (44:38)

s.Oliver Würzburg ist auf der Überholspur – holt den 6. Saisonerfolg in Serie. Vor 2.907 Zuschauern bezwingt die Mannschaft von Cheftrainer Denis Wucherer Bundesligakonkurrent Göttingen 88:71. Würzburg klettert damit auf Tabellenplatz 6. Am Donnerstag das letzte Duell vor der Länderspielpause: Ulm zu Gast in der s.Oliver Arena.