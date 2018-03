Neues Justizzentrum für Schweinfurt – Bayerischer Landtag bewilligt 67 Millionen Euro

67 Millionen Euro – Für das neue Justizzentrum in Schweinfurt hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtages nun einen Millionenbetrag bewilligt. Schon im Frühjahr 2019 soll mit dem Bau begonnen werden. Dies soll in drei Abschnitten geschehen. Zunächst wird das restliche alte Finanzamtgebäude abgerissen. Auf dem Areal, das teilweise noch als Parkplatz genutzt wird, soll ein Neubau mit Tiefgarage entstehen. Zum Abschluss steht die Kernsanierung des im Jahr 1905 erbauten Justizpalastes an.